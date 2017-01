19.01.17 - 17:38

Baustelle auf der A 43 zwischen Marl und Haltern Richtung Kreis Coesfeld erst am Montag geräumt

Sie fahren jetzt im Feierabend auf der A 43 zurück in den Kreis Coesfeld durch eine verlassene Baustelle zwischen Marl und Haltern. Eigentlich sollte doch jetzt alles wieder frei sein?! Das klappt nicht – der Landesbetrieb Straßenbau sagte uns heute: Er brauche mehr Zeit. Im Vorbeifahren sieht es ja so aus, als würde es nicht sooo lange dauern, Poller und Schilder wegzuräumen. Das ist auch so – aber die Arbeiter haben nicht allzuviel Zeit dafür. Sie nutzen die wenigen Stunden außerhalb des Berufsverkehrs morgens und abends. Die Staugefahr ist sonst einfach zu groß, denn Arbeiter müssen eine Fahrspur sperren. Nach dem neuen Zeitplan des Landesbetriebs haben Sie voraussichtlich auf dem Weg nach Hause am Montag Nachmittag hier freie Fahrt. Vier Jahre lang hat die Baustelle zwischen Haltern und Marl gedauertt. Arbeiter haben die Fahrbahn erneuert. Es dauerte solange, weil eine Baufirma zwischendurch pleite ging.