19.01.17 - 17:36

Baustellenampel ab Montag in Davensberg

Das ist jetzt schon mal wichtig für Sie zu wissen, um Wartezeiten in Davensberg zu vermeiden: Am Montag baut die Gemeinde am Kanal. Sie haben dann nur eine Fahrspur auf dem Mühlendamm in Höhe der Emmerbachbrücke – die Gemeinde baut eine Baustellenampel auf. Und Wartezeiten davor sind gefühlt ja ewig. Bis Mitte Februar dauern die Arbeiten. Sie sind für den Umbau der Emmerbachaue nötig. Ein neuer Arm des Bachs entsteht, die vorhandenen Ufer flacht die Gemeinde ab – das soll dem Hochwasserschutz dienen. Und neue Wege laden zum Spazierengehen ein.