19.01.17 - 17:34

Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Senden und Ascheberg

Viele Menschen im Kreis Coesfeld haben Türen und Fenster an ihren Häusern und Wohnungen bereits sichern lassen – aber noch immer ermittelt die Poliei fast täglich in neuen Einbruchsfällen. Zuletzt sind Unbekannte in Senden in Häuser in der Appelhülsener- und der Mendelssohnstraße eingestiegen. Sie nutzen die Gunst der Stunde, als die Bewohner ihre Häuser verlassen hatten. Mit Schmuckm und Bargeld machten sie sich davon. In Ascheberg scheiterten Einbrecher – sie werkelten an der Terrassentür eines Hauses am Josef-Wintrup-Weg. Die Bewohner waren zu Hause und hören Geräusche. Als sie nachschauten, flüchteten die Einbrecher. Die Polizei hofft, dass in allen Fällen Nachbarn möglicherweise etwas hilfreihes beobachtet haben