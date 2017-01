19.01.17 - 17:37

Telefon-Trickbetrüger haben in Dülmen versucht die ganz dicke Beute zu machen

Mit dem miesen Enkel-Trick haben Unbekannte heute in Dülmen versucht, eine ältere Frau um eine ganze Menge Geld zu bringen. Das hat glücklicherweise nicht geklappt! Die Trickbetrüger gaben sich am Telefon als Verwandte aus, die ganz dringend 38 tausend Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung brauchten. 38 tausend Euro! Das kam der Frau komisch vor – sie legte auf und alarmierte die Polizei. Genau richtig gehandelt! Die Trickbetrüger steigen häufig damit ins Telefonat ein: Rate mal, wer hier ist! Sagt die Polizei. Immer wieder sind Trickbetrüger mit dieser Masche bei uns im Kreis unterwegs – glücklicherweise in den meisten Fällen erfolglos.