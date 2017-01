19.01.17 - 06:42

Wieder Böllerwerfer in Dülmen

Schon wieder haben Unbekannte in Dülmen Böller in Briefkästen und Hauseingänge geworfen. Die Polizei ermittelt nach Fällen in der Hohen Straße, der Elsa-Brändström-Straße und der Overbergstraße. Schon in der vergangenen Woche gab es drei ähnliche Fälle in der Stadt. Die Polizei geht von einer Serie aus. Eine heiße Spur von den Tätern hat sie bislang nicht.