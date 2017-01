20.01.17 - 16:41

+++ AKTUELL+++ Laster fährt sich im Kreisel in Lüdinghausen fest

Auf ihrem Weg nach Hause kommen Sie gerade in Lüdinghausen nicht recht voran. Es staut sich an der Hans Böckler-Straße/Ecke Seppenrader Straße am sogenannten Maggikreisel. Hier ist ein Lastwagen liegengeblieben. Der hat sich im Kreisverkehr festgefahren, er steht da und kommt nicht weg. Die Polizei ist unterwegs und schaut, wie sie Abhilfe schaffen kann. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden.