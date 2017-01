20.01.17 - 18:41

+++AKTUELL+++ Schwerer Unfall in Havixbeck Kreisstraße in Herkentrup gesperrt

Umwege fahren Sie jetzt in Ihrem Feierabend in Havixbeck in der Bauerschaft Herkentrup. Die Kreisstraße an der Gaststätte Overwaul ist nach einem schweren Unfall gesperrt. Zwei Autos sind hier vor einer guten halben Stunde frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und ist gerade dabei, einen eingeklemmten Fahrer aus seinem Auto zu befreien. Noch ist alles sehr unübersichtlich – die Polizei kann nicht abschätzen, wann die Straße wieder frei ist. Radio Kiepenkerl bleibt dran.