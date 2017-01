20.01.17 - 16:38

Fußball-Fans im Kreis Coesfeld kommen heute voll auf ihre Kosten

Klasse Sache – viele Fußball-Fans im Kreis Coesfeld freuen sich heute gleich doppelt. Einerseits geht die Bundesliga wieder los – andererseits will sich der Deutsche Fußball-Bund darum bewerben, die Europameisterschaft 2024 auszurichten. Bis März will er 10 mögliche Stadien dafür angeben – kein Problem, sagt Trainer Mike Lerche aus Coesfeld. Eine EM im eigenen Lande sei etwas besonders - und schließlich würden wir auch die schönsten Stadien haben... Solche Fußball-Großereignisse machen allen Spaß – ist Claudia Wiesmann von der SG Coesfeld überzeugt. Die Deutschen seien schließlich event-erprobt. Bisher gibt es keinen Mitbewerber, die Türkei hat aber ebenso Interesse wie Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden als gemeinsame Bewerber. Es wäre die zweite Europameisterschaft in Deutschland nach 1988.