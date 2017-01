20.01.17 - 13:37

Gestörter Bahnübergang in Lüdinghausen sorgt für Stau

Es läuft jetzt wieder in Lüdinghausen auf der Seppenrader Straße. Der Stau aus Richtung Seppenrade hat sich aufgelöst. Eine gestörte Bahnschranke hatte heute Mittag hier für Probleme gesorgt. Die Schranke am Bahnübergang in Richtung Stadt blieb unten. Glück im Unglück: Ein Techniker der Bahn war gerade da und reparierte die Anlage. 10 Minuten dauerte der Einsatz. Wenn es doch nur sonst auch mal so schnell gehen würde bei der Bahn...