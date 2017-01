20.01.17 - 16:40

Grippe hat Mitarbeiter der KfZ-Zulassungsstelle in Lüdinghausen im Griff

Schon in dieser Woche mussten Sie in Lüdinghausen weite Wege nach Dülmen oder Coesfeld zurücklegen, um Angelegenheiten mit dem Auto zu regeln. Die KfZ-Zulassungsstelle war wegen Bauarbeiten geschlossen – und heute Nachmittag steht fest: Die Zulassungsstelle bleibt auch am Montag und Dienstag geschlossen. Grund: Die Grippewelle hat die Büros überrollt – und Mitarbeiter mitgerissen. Sie leiden an Husten und Schnupfen und müssen ihre Grippe auskurieren. Der Kreis hofft, dass in der kommenden Woche alle schnell wieder gesund sind, damit die Zulassungsstelle wieder öffnen kann.