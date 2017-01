20.01.17 - 16:36

Kaminbrand war Ursache des Feuers heute Morgen in Lüdinghausen

Heute Nachmittag sehen Anwohner der Stadtfeldstraße noch die Hinterlassenschaften des Feuers im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte. Am frühen Morgen war der Brand ausgebrochen. Jetzt steht fest: Ursache war ein Kaminbrand. Brandexperten der Polizei haben ihre Arbeit gemacht – und zusammengepackt. Im Kamin hatte sich das Feuer entzündet – das kann verschiedene Ursachen haben. Alte Rußreste sind in Brand geraten – oder Rußreste haben den Kamin verstopft, und das Feuer hat sich dadurch entzündet. Die Flammen griffen auf das Dach über. Die Polizei schließt jetzt ihre Aktendeckel. Die Feuerwehr schreibt noch die Bilanz ihres Einsatzes – dann ist die Sache auch für sie erledigt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Was für die Bewohner jetzt bleibt ist viel Ärger und großer Aufwand bei der Reparatur.