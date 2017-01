20.01.17 - 17:37

Rehe lieben Streusalz und verursachen viele Wildunfälle im Kreis Coesfeld

Wir sehen es in der Dämmerung, wenn wir morgens auf dem Weg zur Arbeit sind – oder Nachmittags nach Hause fahren, es sind wirklich viele Rehe zur Zeit an den Straßenrändern unterwegs. In diesem Januar ist die Polizei mindestens zwei Mal am Tag wegen Wildunfällen ausgerückt. Glücklicherweise ist es in den meisten Fällen bei Blechschäden geblieben. Der rege Rehverkehr liegt an dem Streusalz auf den Straßen, sagt die Kreisjägerschaft. Heinrich Lohmann vom Hegering Olfen hat es schon oft beobachtet: Rehe lecken am Streusalz - die Tiere brauchen das Salz jetzt im Winter, in der nährstoffarmen Zeit. Um die Rehe von den Straßen wegzulocken, hängen die Jäger Salz-Lecksteine in den Wäldern auf. Es gilt: Fahren Sie jetzt auf Ihrem Weg nach Hause besonders vorsichtig – vor allem an freien Flächen und an Waldrändern.