20.01.17 - 06:29

Trump wird offiziell US-Präsident - Politikwissenschaftler bleibt erst einmal gelassen

Donald Trump wird heute offiziell Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und viele Menschen im Kreis Coesfeld machen sich Gedanken, wie das nun die Welt verändern könnte. Donald Trump ist wegen seiner Wutanfälle vor den Kameras und in sozialen Netzwerken umstritten.

Deutschland und Europa werden für Trump aber erstmal nur eine kleine Rolle spielen, schätzt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Außenpolitisch wird es für den neuen US-Präsident vor allem in Fernost spannend. Die USA seien abhängig von China als Produktionsstandort. Außerdem rechnet der Politikwissenschaftler mit einem baldigen Ende der Hau-Ruck-Politik Trumps. Zwar werde er weiter tosende Reden halten, mit der heutigen Amtseinführung kämen aber durchaus Männer in wichtige Positionen, die deutlich gemäßigter Denken und Handeln.