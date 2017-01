20.01.17 - 13:35

+++UPDATE+++ Autobahn 31 bleibt bis voraussichtlich 14 Uhr gesperrt

Es dauert alles noch länger auf der Autobahn 31 zwischen Reken und Schermbeck. Sagte und die Polizei gerade eben. Die Autobahn bleibt in diesem Abschnitt in Richtung Ruhrgebiet länger gesperrt als gedacht. Eigentlich sollte Sie jetzt wieder freie Fahrt haben - das klappt aber nicht. Die Polizei geht vorsichtig davon aus, die Autobahn gegen 14 Uhr wieder freigeben zu können. Ein Lastwagen war heute Morgen nach einem Reifenplatzer ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Noch steht der ausgebrannte Laster auf der Autobahn – ein Abschlepper ist unterwegs. Außerdem ist die Fahrbahn durch gefrorenes Löschwasser noch immer spiegelglatt. Die Straßenmeisterei ist dabei, alles wieder in Ordnung zu bringen. Radio Kiepenkerl informiert Sie, sobald Sie hier wieder freie Fahrt haben.