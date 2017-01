20.01.17 - 19:23

+++UPDATE+++ Kreisstraße in Havixbeck wieder frei

In diesen Minuten (19.30) haben Sie in Havixbeck wieder freie Fahrt auf der Kreisstraße in der Bauerschaft Herkentrup. In Höhe der Gaststätte Overwaul waren heute Nachmittag im Feierabendverkehr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr hat einen Fahrer aus seinem zerdrückten Auto befreit. Rettungswagen haben zwei schwerverletzte Menschen ins Krankenhaus gebracht. Abschlepper haben gerade die Autowracks abgeholt. Jetzt macht sich die Polizei daran, die genaue Unfall-Ursache zu klären.