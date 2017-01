20.01.17 - 12:51

WhatsApp-Nachricht löst Polizeieinsatz an Osterwicker Grundschule aus

Eine missverständliche WhatsApp-Nachricht hat heute einen Polizeieinsatz an der Grundschule in Osterwick ausgelöst. Die Nachricht war in einer Elterngruppe aufgetaucht. Es kam der Verdacht auf, dass die Schule in Gefahr sein könnte. Glücklicherweise konnte die Polizei schnell Entwarnung geben. Polizisten waren zur Schule gefahren und ließen sich die Nachricht zeigen. Schon zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass der Text keine Drohung darstellte. Ein Gespräch mit dem Absender brachte dann endgültige Klarheit. In der Schule ist dieser letzte Unterrichtstag der Woche unaufgeregt zuende gegangen. Allerdings ist das Patronatsfest der Schule – der Sebastiantag – etwas anders verlaufen. Der Gottesdienst ist ausgefallen. Die Schule hat die Eltern über die Ermittlungen der Polizei informiert und damit für Ruhe gesorgt.