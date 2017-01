21.01.17 - 07:36

Brand in Kleingartenanlage - B 58 in Lüdinghausen teilweise gesperrt

Die B 58 in Lüdinghausen ist zwischen Selmerstraße und Konrad-Adenauer-Straße gesperrt. Der Grund sind Löscharbeiten. Es brennt in der Kleingartenanlage "Auf der Geest". Das Vereinsheim der Kleingärtner ist abgebrannt. Niemand wurde verletzt. Zur Stunde laufen die Nachlöscharbeiten. So lange bleibt die B 58 in dem Bereich gesperrt. Die Feuerwehr muss die Bundesstraße überqueren um Löschwasser abzuzapfen. Deshalb ist es nötig die Straße zu sperren.