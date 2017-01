21.01.17 - 06:42

Badminton-Bundesliga: Knappe Niederlage für Union Lüdinghausen

In der Badminton-Bundesliga hat Union Lüdinghausen am Abend knapp mit 3 zu 4 gegen den deutschen Meister Bischmisheim verloren. Die Lüdinghauser hatten das Spiel erstmals auf einen Freitagabend gelegt in der Hoffnung mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen als an dem üblichen Samstagstermin. Das habe funktioniert. Union Lüdinghausen überlegt deshalb öfter Spiele auf einen Freitagabend zu legen.