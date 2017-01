21.01.17 - 12:01

Bierflasche verletzt Mann in Olfen im Gesicht

Ein junger Mann hat in Olfen einen anderen Mann mit einer Bierflasche im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der junge Mann war in der Nacht als Mitfahrer in einem Auto auf der Kökelsumer Straße unterwegs. Er warf die Bierflasche aus dem fahrenden Auto in Richtung eines Lüdinghausers und traf ihn im Gesicht. Ein Alkoholtest bei dem Bierflaschenwerfer war positiv. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus und stellte Strafanzeige.