21.01.17 - 07:24

Suche nach älterem Mann in Dülmen geht weiter

Die Polizei in Dülmen sucht weiter nach einem älterem Mann. Er war am Nachmittag an der Kreuzung Ostlandwehr/Sendener Straße über eine rote Ampel gefahren und mit dem Auto einer Dülmenerin zusammengeprallt. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Während die Polizei die Fahrzeugpapiere des Mannes prüfte, verschwand dieser von der Unfallstelle. Zeugen sagten aus, dass dem Mann übel geworden sei. Die Polizei suchte bis in die Abendstunden mit einem Hubschrauber und einem Spürhund erfolglos nach ihm. Die Ermittlungen gehen heute weiter.