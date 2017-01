22.01.17 - 11:37

Heimatverein Senden freut sich auf Zuspruch für sein Bürgerhaus-Projekt

Der Heimatverein in Senden will mit einem Bürgerhaus einen Treffpunkt für alle Sendener schaffen. Auf einem aktuellen Treffen hat er mit Gemeindevertretern und Politikern darüber gesprochen. Die Bilanz: Das Konzept ist durchweg gut angekommen. Einen Knackpunkt gilt es aber noch zu lösen. Ein passender Standort muss her. Der Heimatverein möchte das alte Ackerbürgerhaus an der Gartenstraße abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen. Gemeinde und Politiker wollen in den kommenden Wochen überlegen, wo das möglich ist. Mehrere Kriterien sind wichtig: Das Grundstück muss groß genug, zentral und verkehrsgünstig gelegen sein. Für das Projekt will der Heimatverein Fördertöpfe von Land und Bund anzapfen. Außerdem sammelt er Spenden und will bei den Arbeiten mit anpacken. Und die Gemeinde gibt ebenfalls etwas dazu.