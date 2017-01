22.01.17 - 09:50

Polizei schnappt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Buldern

Es geht nichts über gute Nachbarn, die mit offenen Augen ganz genau beobachten, was um sie herum passiert. In Buldern hat diese aufmerksame Nachbarschaft der Polizei zu einem Erfolg verholfen. Einem Anwohner der Nottulner Straße waren am Abend zwei Männer aufgefallen, die sich äußert komisch verhielten und dann machte sich einer an einem Fahrrad vor einer Garage zu schaffen. Zu dem Zeitpunkt telefonierte der Anwohner bereits mit der Polizei – beide hielten Kontakt. Die Ermittler nahmen die beiden Ukrainer fest. Das überschattet den Erfolg der Polizei: Ein Ermittler stürzte bei der Festnahme – und verletzte sich dabei schwer, er kam ins Krankenhaus. Gegen die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe ermittelt die Polizei weiter.