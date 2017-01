23.01.17 - 06:35

Baustelle auf A 43 verschwindet endlich auch in Richtung Dülmen

Heute Morgen haben Sie auf der Autobahn 43 auf dem Weg ins Ruhrgebiet freie Fahrt zwischen Haltern und Marl – das ist ja schon länger so. Heute Nachmittag auf ihrem Heimweg zurück in den Kreis Coesfeld haben Sie hier auch endlich freie Fahrt. Das hat sich zumindest der Landesbetrieb Straßenbau vorgenommen. Er ist dabei, die vier Jahre lange Baustelle abzuräumen. Das geht allerdings nur außerhalb des Berufsverkehrs und dauert deswegen so lange. Arbeiter haben die Fahrbahn in dem Abschnitt erneuert – vier Jahre lang, weil zwischendurch eine Baufirma pleite ging.