23.01.17 - 19:49

Drogen auf dem Schulhof - im Kreis Coesfeld kaum Fälle

Landesweit ist die Zahl der Drogenvergehen an Schulen sprunghaft angestiegen, aber für den Kreis Coesfeld zieht die Polizei heute Nachmittag eine bessere Bilanz. In den vergangenen zwei Jahren habe es ei nur ganz vereinzelt Fälle gegeben. Damit das so bleibt, arbeitet zum Beispiel die Suchtpräventionsstelle der Caritas im Kreis eng mit Schulen zusammen. Die Berater klären Schüler im Unterricht über Risiken auf und schulen Lehrer.