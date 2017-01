23.01.17 - 06:42

Explosion in Bauschutt-Container in Lüdinghausen

Ein lauter Knall hat in Lüdinghausen die Anwohner der Hans Böckler-Straße aufgeschreckt. Nach dem Knall rochen die Nachbarn Rauch. Ein Bauschutt-Container stand am Nachmittag in Flammen. Mit zwei Einsatzwagen brauste die Feuerwehr hin und löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat sich das ganze schon angeschaut – Experten müssen hier heute ran, um zu klären, was in dem Container explodiert ist und das Feuer ausgelöst hat.