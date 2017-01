23.01.17 - 19:56

Gefährlich dünnes Eis auf Gräften und Seen im Kreis Coesfeld

Im Eis eingebrochenes Kettcar in Greven

Die frostigen Temperaturen lassen kleinere Teiche und Wassergräben im Kreis Coesfeld zufrieren. Wir sollte uns aber auf keinen Fall auf das Eis begeben. Es ist meistens viel zu dünn, um uns zu tragen. In Nordkirchen haben das heute zwei Jugendliche am eigenen Leib erfahren. Julian Grenz von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hat beobachtet, wie sie auf den zugefrorenen Wassergraben des Schlosses gegangen sind und durch das Eis brachen. Der DLRG-Vorsitzende half den Jugendlichen mit einem Rettungsseil heraus. Durch die schnelle Hilfe blieb es bei einer nassen Hose und kalten Beinen. Gerade noch glimpflich davon gekommen, sind auch drei Kinder in Greven im Nachbarkreis Steinfurt. Sie waren mit einem Kettcar und Rollern am Freitag auf einen zugefrorenen Weiher gefahren und eingebrochen. Die Kinder schafften es irgendwie sich aus eigener Kraft dem Eiswasser ans Ufer zu retten und kamen mit einer Unterkühlung davon.