23.01.17 - 12:39

Gemeinde Senden sucht Partner für Cabriobad-Umfrage

Das Sendener Cabriobad hat im vergangenen Jahr mehr Schwimmer gezählt – als im Vorjahr. Auf diesem Erfolg will sich die Gemeinde nicht ausruhen – zumal das Bad in diesem Jahr seinen 10ten Geburtstag feiert. Wie lassen sich Stammgäste halten und mehr Besucher locken? Antworten soll eine Umfrage bringen. In diesen Tagen fragt die Gemeinde bei Berufskollegs in Münster nach, ob die Studenten das Umfrage-Projekt angehen wollen. Zufällig ausgewählte Familien in Senden bekommen Fragebögen – und Badbesucher. Dabei geht es darum, was die Sendener sich von ihrem Bad im Ort versprechen – was besser laufen kann und was möglicherweise fehlt.