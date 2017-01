23.01.17 - 15:47

Neuauflage der Straße der Kunst in Dülmen

Vor 6 Jahren haben sich die Könzgenstraße und die Straße "Am Silberknapp" in Dülmen schon einmal in eine große Freiluftgalerie verwandelt. In diesem Sommer stellen Künstler erneut ihre Skulpturen in den Vorgärten aus. Heute haben die Organisatoren das Programm vorgestellt. Die Aktion startet am zweiten Juni-Wochenende (10. Juni). 6 Wochen lang können Sie sich dann die Kunst im Vorgarten anschauen. Über 20 Künstler haben schon zugesagt. Einige fertigen extra für die Aktion neue Skulpturen an. In Führungen erklären die Organisatoren Hintergründe zu Künstlern und Werken. Bei der Premiere vor 6 Jahren hatten die Organisatoren Pech mit dem Wetter. Der Sommer damals war total verregnet. Trotzdem schauten sich hunderte Menschen die Skulpturen in den Vorgärten an. Für die Neuauflage hoffen die Organisatoren auf besseres Wetter und noch mehr Besucher.