23.01.17 - 12:40

Probealarm mit neuen Sirenen hat jetzt reibungslos funktioniert

Endlich - es hat geklappt mit den Sirenen in Dülmen. Techniker haben heute Bilanz des Probealarms in Dülmen gezogen. Alles in Ordnung - künftig warnen die Sirenen bei größeren Bränden oder Katastrophen. Sie haben vier Alarme gehört – Schrill und warnend – so soll es ja auch sein. Die Anlagen stehen auf der Kardinal von Galen-Hauptschule, der Augustinusschule und dem Clemens-Brentano-Gymnasium. Beim ersten mal gab es nur einen kurzen Ton – hörte sich ein bisschen abgewürgt an. Aber jetzt klappt alles prima. Ab sofort hören Sie die Warntöne an jedem ersten Samstag in Dülmen. Das Land hatte Geld gegeben, um Sirenenanlagen in Städten und Gemeinden auf den neuesten Stand zu bringen. Es hat weiteres Fördergeld angekündigt – die Stadt hat zusätzliche Standorte schon im Blick.