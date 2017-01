23.01.17 - 12:34

Stadt Dülmen bringt Architektenwettbewerb für Sekundarschule auf den Weg

Schulen schließen sich im Kreis Coesfeld zusammen, um Standorte in Städten und Gemeinden zu sichern. In Dülmen hat der Plan, die Herrmann-Leeser-Realschule zur Sekundarschule zu machen, jetzt ein erstes Etappenziel erreicht. Der Architektenwettbewerb startet. Insgesamt stehen 30 Architektenbüros fest – sie sollen bis Ende März ein Konzept für die Schule erarbeiten. Ein Umbau ist möglich – oder ein kompletter Neubau. Die Schule soll ein neues Gesicht bekommen. Die Stadt will wissen, was Grundschuleltern von einer Sekundarschule halten und organisiert noch einen Arbeitskreis, in dem sie den Eltern Sinn und Zweck vorstellt - und Fragen beantwortet. In einer Umfrage will die Stadt wissen, ob Eltern ihre Kinder an einer Sekundarschule anmelden würden. Die Stadt verwirklicht das ganze Projekt nur, wenn die Eltern zustimmen. In einer Sekundarschule verschmelzen Haupt- und Realschule.