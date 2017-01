23.01.17 - 06:44

Verbesserungen auf Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet geplant

Hoffentlich kommt mein Zug pünktlich - Das denken Bahnfahrer im Kreis Coesfeld heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Pünktliche Züge sind Glückssache. Künftig soll alles anders sein: moderne Züge und weniger Wartezeiten soll der Rhein Ruhr Express auf der Achse Köln - Dortmund bringen. Heute stellt NRW-Verkehrsminister Michael Groschek in Münster Vorteile vor. Und von denen sollen wir im Kreis Coesfeld auch etwas haben sollen. Das Milliardenprojekt RRX wirkt sich auf unsere Strecken aus - genauer auf die Strecke Münster - Dülmen - Ruhrgebiet. Der Zweckverband Münsterland diskutiert heute mit: sein Standpunkt: Am bisherigen Halbstundentakt auf der Strecke wird nicht gerüttelt. Das gewohnte Angebot soll also weiter bestehen bleiben. Durch den RRX soll aber ein zusätzlicher, dritter Zug dazukommen. Der könnte Münster besser an das Ruhrgebiet anbinden. Damit der Zusatzzug möglichst schnell unterwegs ist, würde der aber nicht überall halten. Im Gespräch heute ist nur ein Halt im Kreis Coesfeld, und zwar in Dülmen.

14 Jahre lang hat die Politik das RRX-Projekt hin und her geschoben. Im März sollen die ersten Bauarbeiten beginnen.