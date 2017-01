23.01.17 - 06:34

Volleyballer und Handballer aus dem Kreis erfolgreich

Bie Bundesliga Volleyballerinnen des USC Münster blicken heute Morgen auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Sie gewinnen gegen Erfurt 3:1 und gegen Berlin 3:0. Münster steht nun im oberen Tabellenmittelfeld.



Das gilt auch für die Volleyball-Männer der SG Coesfeld in der Oberliga. Sie besiegen den SSV Hamm ebenfalls mit 3:1.



Und es gibt noch eine Portion zufriedene Gesichter heute Morgen: Die Handballerinnen der DJK Coesfeld schaffen bei Vorwärts Wettringen einen 30:25 Erfolg. Trotzdem sind sie in der Oberliga noch immer auf dem letzten Tabellenplatz. Sie sind jetzt allerdings näher dran an den Teams davor.