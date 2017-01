24.01.17 - 09:25

B 525 nach Unfall bei Coesfeld wieder frei

Sie haben jetzt wieder freie Fahrt zwischen Coesfeld und Gescher auf der B 525. Hier waren heute Morgen mehrere Autos in einen Unfall verwickelt. Eine Fahrerin liegt verletzt im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die Ursache und hat gerade erste Ergebnisse vorgestellt. In dichtem Nebel staute es sich auf der Bundesstraße. Der letzte in der Stau-Schlange sah die wartenden Autos zu spät - drei Autos wurden ineinander geschoben. Abschlepper holten die Autos ab. Nach einer dreiviertel Stunde war die Bundesstraße wieder frei.