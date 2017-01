24.01.17 - 12:39

Diskussion um mehr Sicherheit am Bahnübergang Wiedauer Weg in Coesfeld

Der schlimme Unfall an einem Bahnübergang mit mehreren Verletzten im Nachbarkreis Warendorf gibt Sicherheits-Lösungen an unseren Bahnübergängen im Kreis Coesfeld neuen Schwung. In Coesfeld ist ein solches Sorgenkind der Bahnübergang Wiedauer Weg. Hier hat die Bahn jetzt auf einen Lösungsvorschlag der Stadt geantwortet. Fußgänger und Radfahrer fordern per Knopfdruck, dass sich die Schranken öffnen. Die Stadt will stattdessen feste Metallbügel aufstellen – zum Durchschlängeln. Damit Traktorfahrer von einem Feld zum anderen kommen, will die Stadt einen breiten Weg vom Wiedauer zum Sirksfelder Weg bauen. Die Bahn sieht das als nicht machbar an, schließlich wäre es nötig, an dem Bahnübergang Technik und Signale anzupassen. Die Planer der Stadt sehen darin keine Probleme. Es stehen also weitere Gespräche an. Klar ist: Eine schnelle Lösung für mehr Sicherheit ist nicht drin.