24.01.17 - 15:50

KFZ-Zulassung in Lüdinghausen noch bis Ende der Woche geschlossen

In Lüdinghausen bleibt die KFZ-Zulassungsstelle noch bis zum Ende der Woche geschlossen. Die Grippewelle unter den Mitarbeitern ist immer noch nicht ausgestanden. Eigentlich wollte der Kreis die Zulassungsstelle morgen wieder öffnen, aber das klappt nicht. Zu viele Mitarbeiter sind noch krank. Um Autos an- Allerdings fehlen in Dülmen ebenfalls Mitarbeiter. Der Kreis rät deshalb direkt nach Coesfeld zu fahren.