24.01.17 - 06:43

Planungen für Lokschuppen in Coesfeld schreiten voran

Mit tollen Angeboten für Jugendliche wollen Städte und Gemeinden im Kreis wilde Treffpunkte vermeiden. Damit es wirklich tolle Angebote sind, reden Jugendliche dabei mit. In Coesfeld haben sie sich jetzt mit Jugendarbeitern zusammengesetzt, um das Projekt Lokschuppen am Jugendhaus Stellwerk anzuschieben. In den Schuppen soll künftig der Bulli des Jugendhauses untergebracht sein und ein Kiosk einziehen. Drumherum wünschen sich Jugendliche einen Sport-Parcours – also einen Rundlauf mit einzelnen Stationen. Im Frühling geht es los, im Herbst soll alles fertig sein.