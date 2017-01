24.01.17 - 12:37

Straßenarbeiter vergrößern in Lette Bushaltestelle am Ortsausgang

Viele Bauprojekte im Kreis Coesfeld hängen gerade in der Warteschleife fest - sie warten auf milderes Wetter. In den Startlöchern stehen dabei Straßenarbeier in Lette. Sie bauen die Bushaltestelle an der Ortsdurchfahrt in Richtung größer und viel länger, damit Platz da. Denn hier sammeln sich jeden Morgen die Schulbusse. Es ist viel los - Schüler kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu der Haltestelle. Ein neuer Fahrradständer soll Ordnung in die jetzt kreuz und quer stehenden Fahrräder bringen. Und auf die Straße kommt eine Verkehrsinsel. Rund drei Monate sind für die Arbeiten vorgesehen. Autofahrer müssen Wartezeiten vor Baustellenampeln einplanen.