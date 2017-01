24.01.17 - 15:44

Trickdieb raubt Rentner in Dülmen aus

Trickdiebe nutzen unsere Hilfsbereitschaft aus. Besonders gemein ist, dass sie sich häufig ältere Menschen als Opfer aussuchen. In Dülmen hatte ein Trickdieb damit jetzt leider Erfolg. Er verwickelte einen 74-jährigen Mann am Haverlandweg in ein Gespräch und bat ihn dann Geld zu wechseln. Der ältere Mann kramte in seinem Portemonnaie . Das nutzte der Täter aus, um unbemerkt die Geldscheine herauszuziehen. Erst zuhause stellte das Opfer den Diebstahl fest.