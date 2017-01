24.01.17 - 16:43

Vergiftete Hundeköder in Coesfeld

Hundebesitzer in Coesfeld halten ihre Lieblinge im Moment an der kurzen Leine. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn am Sportplatz Weßlingskamp sollen Unbekannte vergiftete Köder ausgelegt haben. Eine Hundebesitzerin hat Anzeige erstattet.

Tierärzte behandeln den Hund - anscheinend mit Erfolg. Was genau er gefressen hat ist unklar. Die Polizei suchte den Bereich am Sportplatz Weßlingskamp ab. Gefunden hat sie nichts. Anzeigen von weiteren Hundebesitzern liegen nicht vor. Das Coesfelder Ordnungsamt ist ebenfalls über den Vorfall informiert. Die Mitarbeiter halten die Augen bei ihren üblichen Rundgängen offen. Entdecken Sie einen Giftköder melden Sie das der Polizei oder dem Ordnungsamt. Immer wieder schlagen Hundebesitzer im Kreis Coesfeld wegen Giftködern Alarm. In Coesfeld gab es zum Beispiel schon Fälle an der Promenade, an der Umflut oder auf dem Coesfelder Berg.