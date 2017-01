24.01.17 - 06:49

Zwei Jugendliche brechen ein - dünnes Eis im Kreis Coesfeld

Viele Kinder und Jugendlichen im Kreis Coesfeld nutzen die kalten Tage, um eine Runde auf zugefrorenen Seen und Teichen zu drehen - und wagen sich dabei sprichwörtlich auf dünnes Eis. Zwei Jugendliche aus Nordkirchen sollten andere heute Morgen in der Schule warnen. Denn sie waren am Nachmittag auf dem zugefrorenen Wassergraben des Schlosses eingebrochen. Sie hatten Glück - Julian Grenz von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft war gerade da. Er hatte zufällig ein Seil im Auto und hat die beiden Jungen gerettet.

Überall sind zugefrorene Wasserflächen zwar einladend, aber wirklich gefährlich. Auf der Gräfte der Burg Vischering gibt es Schlittschuhspuren - ebenso auf den zugefrorenen Fischteichen in der Dülmener Bauerschaft Börnste. Kreisbrandmeister Christoph Nolte sagt, was im Ernstfall zu tun ist: Aufstützen am Rand bringe nichts, weil das Eis immer wieder breche. In dem Fall müsste sich das Opfer nach und nach Richtung Ufer hangeln, so dass es zumindest irgendwann stehen kann!

Wer unbedingt Schlittschuhfahren will, sollte nach Olfen fahren - hier ist eine Fläche auf der Alten Fahrt geflutet. Einbrechen ist nicht schlimm, der Boden ist gleich unter der Eisfläche.