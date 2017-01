25.01.17 - 19:01

14-jährige Serientäterin in Lüdinghauser Altenheim aufgeflogen

Die 14-jährige hatte in dem ltenheim vorgegeben Spenden für eine soziale Einrichtung zu sammeln. Mitarbeiter rochen den Betrug, hielten die Jugendliche fest und riefen die Polizei. Bei einem Blick in die Akte stellte die Polizei fest, dass die Jugendliche schon in mehreren Orten in NRW mit der Masche aufgefallen war. Die Bewohner des Altenheims bekommen das eingesammelte Geld jetzt zurück. Die 14-jährige muss sich unter anderem wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung verantworten. Sie hatte sich im Altenheim mit Händen und Füßen gewehrt. Sie trat gegen Türen und Tische. Außerdem bespuckte sie Mitarbeiter. Vorerst kümmert sich das Jugendamt um die 14-jährige. Sie ist wohnungslos.