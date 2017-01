25.01.17 - 14:00

Arbeiten auf der B58 zwischen Ascheberg und Drensteinfurt dauern noch an

Die Tempo 70-Schilder zwischen Ascheberg und Drensteinfurt an der B 58 bleiben noch länger stehen. Langsamer fahren ist hier nötig – die Fahrbahn ist in dem Bereich abgesackt. Der Landesbetrieb Straßenbau hat heute das weitere Verfahren vorgestellt. Die Experten kontrollieren die Schäden in der Fahrbahn regelmäßig. Sie prüfen, ob die Fahrbahn weiter absackt – vermutlich liegt das am Grundwasser unter der Straße. Die Erde bewegt sich hier. Verschlimmern sich die Schäden, kann es sein, dass der Landesbetrieb das Tempo noch weiter auf Tempo 50 drosselt. In ein paar Wochen touren die Straßenmeistereien durch den Kreis Coesfeld und schauen, welche Schäden der Frost auf den Fahrbahnen hinterlassen hat. Bei der Reparatur von Schlaglöchern und Rissen nehmen sich die Straßenarbeiter dann auch gleich den Schaden auf der B 58 zwischen Ascheberg und Drensteinfurt vor.