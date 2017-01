25.01.17 - 11:24

Arbeiten im Olfener Stadtpark

Sobald die Temperaturen wieder etwas weiter im Plus-Bereich sind, geht es weiter mit Ortskern-Projekten im Kreis Coesfeld. In Olfen soll der Stadtpark in diesen Wochen seinen letzten Schliff bekommen – die Stadt hat heute vorgestellt was noch ansteht. Rund um das Buswartehäuschen an der Oststraße stehen noch Beton- und Pflasterarbeiten an. Dann kommt noch die Kosmetik obendrauf: Die Stadt bepflanzt Beete und macht alles frühlingsfit. Das Projekt ist Teil der neuen grünen Achse zwischen Leohaus und Alter Fahrt.