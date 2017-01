25.01.17 - 11:25

Aufzug am Dülmener Bahnhof kaputt

Wir oft haben wir das Schild „Außer Betrieb“ am Bahnhof in Dülmen schon gesehen – gefühlt regelmäßig. Heute Vormittag schütteln Bahnfahrgäste mit dem Kopf: Es gibt eine frühe Premiere in diesem Jahr – der Aufzug ist ausgefallen. Immerhin gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Bis spätestens heute Abend soll es wieder klappen mit dem Aufzug. Seltsame Schleifgeräusche sind der Stadt komisch vorgekommen. Weil sie nicht weiß was dahintersteckt, ist der Aufzug erst mal stillgelegt. Ärgerlich für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und ältere Menschen. Techniker der Bahn sind unterwegs und schauen ins Innenleben des Aufzugs. Ist nichts schlimmeres daran, funktioniert er bald wieder..