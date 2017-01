25.01.17 - 13:59

Diebe schlagen auf Baustelle zu

Heimwerker wissen wie teuer Werkzeug ist - erst recht in Profi-Qualität. Dementsprechend sind Baustellen im Kreis Coesfeld ein häufiges Ziel von Dieben. In Olfen an der Schlosserstraße haben Diebe jetzt richtig fette Beute auf einer Baustelle gemacht. Sie räumten jede Menge Werkzeug und Geräte ab - darunter zwei wertvolle Baumaschinen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Sie vermutet, dass die Diebe mit einem Transprter angerückt sind und hofft dass Zeugen etwas beobachtet haben.