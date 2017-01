25.01.17 - 11:23

Förderverein sammelt weiter Geld für Kunstrasenplatz in Hausdülmen

Fußballer im Kreis Coesfeld trainieren besonders gerne auf Kunstrasenplätzen – die sind komfortabel und die Gefahr, sich zu verletzen, ist geringer. In Hausdülmen ist der Förderverein dabei, kräftig Geld zu sammeln. Der Förderverein hat heute Bilanz gezogen. 26000 Euro sind schon zusammengekommen – einen größeren Teil hat das Projekt um den virtuellen Kunstrasenplatz beigetragen. Der Verein hat dabei Stücke verkauft, das kommt an. Aktionen für dieses Jahr planen die Organisatoren gerade. Im Gespräch ist ein Aktion zu Ostern, ein Spendenlauf und ein Kneipenquiz. Großes Ziel ist es in diesem Jahr auf die 50000 € Marke zuzusteuern. Dann ist zumindest schon mal die Hälfte des nötigen Geldes zusammengekommen. Der Bau ist für übernächstes Jahr vorgesehen.