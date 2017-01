25.01.17 - 06:51

Giftköder in Coesfeld beunruhigen Hundebesitzer - Tipps zum schnellen Handeln

Viele Menschen sind jeden Tag schon ganz früh auf den Beinen, um vor dem Start zur Arbeit noch eine Gassi-Runde mit ihrem Hund zu drehen. Dabei schauen sie heute Morgen ganz genau hin, was auf dem Boden liegt. Ein aktueller Fall von vergifteten Ködern in Coesfeld sorgt für Unruhe. Ein Hund am Sportplatz Weßlingskamp ist immer noch in tierärztlicher Behandlung. Heute Morgen hat die Polizei noch keine Hinweise, wer die Köder ausgelegt hat. Sie geht dem Fall weiter nach. Herrchen und Frauen bekommen nicht immer mit, dass ihr Hund etwas gefressen hat. Achten Sie auf Symptome, rät die Coesfelder Tierärztin Gabriele Eggemann. Da sei allerdings schwierig, weil in den Ködern verschiedene Gifte enthalten sein können. Ganz häufig komme es vor, dass der Hund sich unwohl fühlt, erbricht und Durchfall hat. Einige Gifte führen auch zu schwankendem Gang oder Krampfanfällen. Dabe sei es wichtig, schnell zu reagieren.

Mitarbeiter des Coesfelder Ordnungsamt drehen heute ein paar Extra-Runden an dem Sportplatz. Immer wieder legen Hunde-Hasser Gift-Köder im Kreis aus - in Coesfeld gab es Fälle auf der Promenade, an der Umflut und auf dem Coesfelder Berg.