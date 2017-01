25.01.17 - 06:46

Immer mehr Handysünder am Steuer im Kreis Coesfeld

Immer mehr Autofahrer haben ihr Smartphone beim Fahren in Greifnähe - es könnte ja bimmeln. Das ist für die Polizei im Kreis Coesfeld ein echtes Problem. Durch abgelenkte Fahrer passieren Unfälle. Die Polizei schaut deshalb gespannt nach Goslar. Hier beraten Experten heute beim Verkehrsgerichtstag über härtere Strafen für Handysünder. Aus aktuellem Anlass haben wir die Polizei mal in ihre Statistik vom vergangenen Jahr schauen lassen.

1.222 Mal - also mehr als dreimal am Tag hat die Polizei bei uns im Kreis Handysünder erwischt. Dafür gibt es einen Punkt in Flensburg und 60 Euro Strafe. Der Punkt tue erstmal keinem weh, sagt die Kreisverkehrswacht. Das Geld schon eher. Ob höhere Strafen Handysünder künftig abhalten, könnten nur Vergleiche zeigen. Nachdem die Strafen bei der vergangenen Anpassung härter geworden sind, hat die Zahl der Handysünder sogar zugenommen. Allerdings hat die Polizei im selben Zeitraum auch die Kontrollen verschärft.