25.01.17 - 06:43

KfZ-Zulassungsstelle in Lüdinghausen bleibt weiter geschlossen

Erst hatte die KfZ-Zulassungsstelle in Lüdinghausen wegen Bauarbeiten geschlossen - dann wegen einer Grippewelle unter den Mitarbeitern. Heute sollte sie eigentlich wieder öffnen. Jetzt steht aber fest: daraus wird nichts. Es sind weiterhin zu viele Mitarbeiter krank. Der Kreis hat deshalb entschieden, die Zulassungsstelle noch bis zum Ende der Woche geschlossen zu lassen. Um Autos an- oder umzumelden, müssen Sie solange nach Coesfeld oder Dülmen ausweichen. In Dülmen müssen Sie allerdings mit längeren Wartezeiten rechnen, denn auch hier fehlen Mitarbeiter.