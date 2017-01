25.01.17 - 14:21

Truppenübungen der Bundeswehr im Kreis Coesfeld

In den kommenden Wochen marschieren Soldaten-Gruppen durch den Kreis Coesfeld. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen - es handelt sich um Routine-Übungen der Bundeswehr. Heute hat sie den Fahrplan für die Übungen vorgestellt. Soldaten sind im Umfeld von Dülmen, Lüdinghausen, Senden, Ascheberg und Nottuln unterwegs. Meistens begleiten sie normale Fahrzeuge, an einem Termin sind auch Panzerfahrzeuge dabei. Die Soldaten schießen bei den Übungen nicht. Sie sind abseits von Hauptstraßen und Ortschaften unterwegs. Die erste Übung startet am kommenden Dienstag. In den drei Wochen darauf folgen weitere.